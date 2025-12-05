CGI Manager Science des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Science des Données in India chez CGI va de ₹2.26M à ₹3.2M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CGI. Dernière mise à jour : 12/5/2025

Rémunération totale moyenne $29.1K - $34.5K India Fourchette courante Fourchette possible $25.7K $29.1K $34.5K $36.4K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Manager Science des Données soumissions chez CGI pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez CGI ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Manager Science des Données offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.