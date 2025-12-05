La rémunération Analyste Métier in United States chez CGI va de $64.7K par year pour Associate Business Analyst à $128K par year pour Lead Business Analyst. Le package de rémunération médian in United States year totalise $90.5K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CGI. Dernière mise à jour : 12/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
