CGG
CGG Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Canada chez CGG va de CA$112K à CA$163K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CGG. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Rémunération totale moyenne

$93.2K - $106K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
$81.2K$93.2K$106K$118K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez CGG?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez CGG in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$163,343. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CGG pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Canada est de CA$112,126.

