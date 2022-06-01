CGG Salaires

Répertoire des entreprises
CGG
La fourchette de salaires de CGG va de $65,631 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $99,735 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CGG. Dernière mise à jour : 8/17/2025

Ingénieur logiciel
Median $68.3K
Analyste de données
$86.6K
Data Scientist
$65.6K

Ingénieur géologue
$69.7K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$99.7K
CGG'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $99,735 ücretle Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CGG'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $69,650'dır.

