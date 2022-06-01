CGG Salaires

La fourchette de salaires de CGG va de $65,631 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $99,735 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CGG . Dernière mise à jour : 8/17/2025