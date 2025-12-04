Répertoire d'entreprises
CFGI
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Comptable

  • Tous les salaires Comptable

CFGI Comptable Salaires

Le package de rémunération médian Comptable in United States chez CFGI totalise $165K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CFGI. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Package Médian
company icon
CFGI
Accountant
Philadelphia, PA
Total par an
$165K
Niveau
Senior Manager
Salaire de base
$150K
Stock (/yr)
$0
Prime
$15K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez CFGI?
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Comptable offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Comptable chez CFGI in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $175,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CFGI pour le poste Comptable in United States est de $165,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour CFGI

Entreprises similaires

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cfgi/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.