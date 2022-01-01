CFGI Salaires

La fourchette de salaires de CFGI va de $84,575 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $131,340 pour un Consultant en management au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CFGI . Dernière mise à jour : 8/17/2025