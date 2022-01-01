CFGI Salaires

Répertoire des entreprises
CFGI
La fourchette de salaires de CFGI va de $84,575 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $131,340 pour un Consultant en management au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CFGI. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Comptable
$114K
Analyste financier
$84.6K
Consultant en management
$131K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez CFGI est Consultant en management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $131,340. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez CFGI est de $114,240.

Autres ressources