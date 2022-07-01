Répertoire des entreprises
Cervello
Cervello Salaires

La fourchette de salaires de Cervello va de $90,450 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $243,210 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cervello. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Responsable de programme
$243K
Chef de projet
$148K
Ingénieur logiciel
$90.5K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Cervello est Responsable de programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $243,210. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Cervello est de $148,255.

