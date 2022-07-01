Répertoire des entreprises
CertiK
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

CertiK Salaires

La fourchette de salaires de CertiK va de $102,000 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $653,250 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CertiK. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $160K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Median $102K
Responsable en science des données
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Designer de produits
$146K
Chef de produit
$219K
Chef de projet
$653K
Analyste en cybersécurité
$175K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$624K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CertiK ialah Chef de projet at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $653,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CertiK ialah $192,035.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour CertiK

Entreprises connexes

  • Stripe
  • Square
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources