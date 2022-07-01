CertiK Salaires

La fourchette de salaires de CertiK va de $102,000 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $653,250 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CertiK . Dernière mise à jour : 8/17/2025