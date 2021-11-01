Certify Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Certify va de $51,618 en rémunération totale par an pour un Opérations de service client au bas de l'échelle à $252,461 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Certify. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $97.7K
Chef de produit
Median $170K
Analyste commercial
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Service client
$51.7K
Opérations de service client
$51.6K
Data Scientist
$159K
Opérations marketing
$99.5K
Designer de produits
$106K
Ventes
$252K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$226K
FAQ

The highest paying role reported at Certify is Ventes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $252,461. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certify is $113,063.

