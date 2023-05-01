Certa Salaires

La fourchette de salaires de Certa va de $17,488 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au bas de l'échelle à $144,720 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Certa . Dernière mise à jour : 8/17/2025