Certa Salaires

La fourchette de salaires de Certa va de $17,488 en rémunération totale par an pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au bas de l'échelle à $144,720 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Certa. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $39.6K
Ressources humaines
$19.4K
Chef de projet
$145K

Responsable de l'ingénierie logicielle
$17.5K
FAQ

Den højest betalende rolle rapporteret hos Certa er Chef de projet at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $144,720. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Certa er $29,530.

