CERN Salaires

La fourchette de salaires de CERN va de $47,822 en rémunération totale par an pour un Assistant administratif au bas de l'échelle à $114,875 pour un Ingénieur en matériel informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CERN. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $89.1K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel backend

Chercheur scientifique

Data Scientist
Median $76.6K
Assistant administratif
$47.8K

Ingénieur en matériel informatique
$115K
Technologue en informatique
$92.2K
Ingénieur mécanique
$83.3K
FAQ

O cargo mais bem pago reportado na CERN é Ingénieur en matériel informatique at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,875. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CERN é $86,165.

