Ceridian Salaires

La fourchette de salaires de Ceridian va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $279,390 pour un Ressources humaines au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ceridian. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Designer de produits
Median $92K
Service client
$52.3K

Ressources humaines
$279K
Marketing
$137K
Responsable de design de produit
$106K
Chef de produit
$67.4K
Chef de projet
$82.6K
Recruteur
$68.6K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$111K
Architecte de solutions
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Responsable de programme technique
$101K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Ceridian, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Ceridian est Ressources humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $279,390. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ceridian est de $92,000.

Autres ressources