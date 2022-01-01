Ceridian Salaires

La fourchette de salaires de Ceridian va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $279,390 pour un Ressources humaines au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ceridian . Dernière mise à jour : 8/17/2025