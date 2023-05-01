Répertoire des entreprises
Ceribell
Ceribell Salaires

La fourchette de salaires de Ceribell va de $111,720 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $401,849 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ceribell. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Responsable en science des données
$248K
Ressources humaines
$112K
Chef de produit
$226K

Recruteur
$139K
Ingénieur logiciel
$402K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Ceribell est Ingénieur logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $401,849. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ceribell est de $225,623.

Autres ressources