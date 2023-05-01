Ceribell Salaires

La fourchette de salaires de Ceribell va de $111,720 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $401,849 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ceribell . Dernière mise à jour : 8/17/2025