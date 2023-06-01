Cerberus Capital Management Salaires

Répertoire des entreprises
Cerberus Capital Management
La fourchette de salaires de Cerberus Capital Management va de $78,400 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $342,465 pour un Capital-risqueur au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cerberus Capital Management. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Comptable
$151K
Data Scientist
$164K
Ressources humaines
$111K

Consultant en management
$250K
Recruteur
$78.4K
Ingénieur logiciel
$265K
Capital-risqueur
$342K
FAQ

