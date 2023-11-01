Ceragon Networks Salaires

La fourchette de salaires de Ceragon Networks va de $54,380 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $115,407 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ceragon Networks . Dernière mise à jour : 8/17/2025