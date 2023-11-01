Répertoire des entreprises
Ceragon Networks
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Ceragon Networks Salaires

La fourchette de salaires de Ceragon Networks va de $54,380 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $115,407 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ceragon Networks. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur électricien
$108K
Ingénieur en matériel informatique
$109K
Chef de projet
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingénieur logiciel
$54.4K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Ceragon Networks est Chef de projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $115,407. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ceragon Networks est de $108,886.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Ceragon Networks

Entreprises connexes

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources