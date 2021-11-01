Répertoire des entreprises
Cepheid
Cepheid Salaires

La fourchette de salaires de Cepheid va de $68,340 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $196,015 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cepheid. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur mécanique
Median $140K
Ingénieur logiciel
Median $144K
Comptable
$147K

Ingénieur biomédical
$194K
Ingénieur chimiste
$131K

Ingénieur procédés

Service client
$68.3K
Data Scientist
$151K
Analyste financier
$147K
Ingénieur en matériel informatique
$171K
Opérations marketing
$112K
Chef de produit
$163K
Responsable de programme
$196K
Chef de projet
$168K
Opérations de revenus
$181K
Responsable de programme technique
$171K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Cepheid est Responsable de programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $196,015. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Cepheid est de $150,750.

