Centrica
La rémunération totale moyenne Service Client in United Kingdom chez Centrica va de £24.2K à £33K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Centrica. Dernière mise à jour : 12/4/2025

Rémunération totale moyenne

$34.8K - $42.1K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
$32.5K$34.8K$42.1K$44.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez Centrica in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £32,993. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Centrica pour le poste Service Client in United Kingdom est de £24,176.

