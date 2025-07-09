Répertoire des entreprises
Centrica
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Centrica Salaires

La fourchette de salaires de Centrica va de $38,420 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $117,761 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Centrica. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $103K
Assistant administratif
$38.7K
Service client
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingénieur électricien
$66.8K
Chef de produit
$118K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Centrica est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $117,761. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Centrica est de $66,842.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Centrica

Entreprises connexes

  • Amazon
  • Snap
  • SoFi
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources