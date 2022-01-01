CentralSquare Technologies Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de CentralSquare Technologies va de $50,388 en rémunération totale par an pour un Rédacteur technique au bas de l'échelle à $172,135 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CentralSquare Technologies. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $90.2K

Ingénieur logiciel full-stack

Succès client
$99.5K
Data Scientist
$102K

Opérations de revenus
$111K
Analyste en cybersécurité
$96.5K
Architecte de solutions
$172K
Rédacteur technique
$50.4K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez CentralSquare Technologies est Architecte de solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $172,135. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez CentralSquare Technologies est de $99,495.

