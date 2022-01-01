CentralSquare Technologies Salaires

La fourchette de salaires de CentralSquare Technologies va de $50,388 en rémunération totale par an pour un Rédacteur technique au bas de l'échelle à $172,135 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CentralSquare Technologies . Dernière mise à jour : 8/17/2025