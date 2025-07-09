Centific Salaires

Le salaire de Centific va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $287,430 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Centific . Dernière mise à jour : 9/10/2025