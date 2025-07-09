Répertoire d'entreprises
Centific
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Centific Salaires

Le salaire de Centific va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $287,430 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Centific. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $70K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $95K
Service Client
$68.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ressources Humaines
$50.3K
Technologue de l'Information (TI)
$68.6K
Chef de Programme
$287K
Chef de Programme Technique
$80.1K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Centific est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $287,430. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Centific est de $70,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Centific

Entreprises similaires

  • Airbnb
  • Pinterest
  • SoFi
  • Databricks
  • Lyft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources