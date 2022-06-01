Répertoire d'entreprises
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Salaires

Le salaire de Centers for Disease Control and Prevention va de $111,000 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $195,975 pour un Chercheur UX dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Centers for Disease Control and Prevention. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Scientifique des Données
Median $111K

Informatique de Santé

Economist
Median $140K
Technologue de l'Information (TI)
$133K

Chef de Projet
$149K
Chercheur UX
$196K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Centers for Disease Control and Prevention est Chercheur UX at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $195,975. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Centers for Disease Control and Prevention est de $140,000.

