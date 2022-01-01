Centene Salaires

Le salaire de Centene va de $42,785 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $193,463 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Centene . Dernière mise à jour : 9/10/2025