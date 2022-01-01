Répertoire d'entreprises
Centene
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Centene Salaires

Le salaire de Centene va de $42,785 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $193,463 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Centene. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Fiabilité de Site

Analyste Business
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Actuaire
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Scientifique des Données
Median $99.1K
Analyste de Données
Median $79K
Chef de Projet
Median $81K
Technologue de l'Information (TI)
Median $116K
Chef de Programme Technique
Median $130K
Designer Produit
Median $140K
Chef de Produit
Median $120K
Comptable
$78.4K
Assistant Administratif
$42.8K
Développement Commercial
$97.3K
Manager Science des Données
$193K
Analyste Financier
$66.3K
Ressources Humaines
$158K
Marketing
$191K
Chef de Programme
$147K
Recruteur
$151K
Analyste Cybersécurité
$118K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $180K
Architecte Solutions
$145K

Architecte de Données

Chercheur UX
$98K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Centene is Manager Science des Données at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centene is $117,203.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Centene

Entreprises similaires

  • NRC Health
  • Quest Diagnostics
  • Fresenius Medical Care
  • DaVita
  • Cardinal Health
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources