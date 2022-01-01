Censys Salaires

Le salaire de Censys va de $122,400 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $289,100 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Censys . Dernière mise à jour : 9/10/2025