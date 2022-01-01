Répertoire d'entreprises
CEMEX
CEMEX Salaires

Le salaire de CEMEX va de $20,031 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $47,179 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de CEMEX. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Civil
$21.8K
Scientifique des Données
$20K
Chef de Projet
$47.2K

Ingénieur Logiciel
$38.4K
FAQ

The highest paying role reported at CEMEX is Chef de Projet at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,179. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CEMEX is $30,112.

