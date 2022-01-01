Celonis Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Celonis va de $42,346 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $205,800 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Celonis. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $150K
Ingénieur Commercial
Median $170K

Analyste Business
Median $42.3K
Consultant en Management
Median $200K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $178K
Designer Produit
Median $94.3K
Service Client
$181K
Succès Client
$201K
Manager Science des Données
$89.5K
Scientifique des Données
$89.1K
Analyste Financier
$63.8K
Ressources Humaines
$206K
Marketing
$88.6K
Opérations Marketing
$90.5K
Gestionnaire Partenaires
$131K
Chef de Programme
$164K
Chef de Projet
$159K
Ventes
$115K
Architecte Solutions
$94.5K

Architecte de Données

Chef de Programme Technique
$201K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Celonis, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at Celonis is Ressources Humaines at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $125,214.

