Cellebrite Salaires

Le salaire de Cellebrite va de $125,143 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $226,125 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cellebrite . Dernière mise à jour : 9/10/2025