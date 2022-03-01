Celigo Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Celigo va de $22,783 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $207,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Celigo. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $29.5K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $207K
Développement Commercial
$73.6K

Succès Client
$98.3K
Consultant en Management
$122K
Marketing
$201K
Opérations Marketing
$22.8K
Designer Produit
$62.1K
Architecte Solutions
$59.3K
Chef de Programme Technique
$98K
FAQ

