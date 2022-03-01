Celigo Salaires

Le salaire de Celigo va de $22,783 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $207,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Celigo . Dernière mise à jour : 9/10/2025