Cedar Salaires

Le salaire de Cedar va de $121,000 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $235,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cedar . Dernière mise à jour : 9/10/2025