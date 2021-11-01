Répertoire d'entreprises
Cedar
Cedar Salaires

Le salaire de Cedar va de $121,000 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $235,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cedar. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $235K
Scientifique des Données
Median $150K

Chef de Produit
Median $121K
Recruteur
Median $145K
Ressources Humaines
$149K
Analyste Cybersécurité
$158K
Architecte Solutions
Median $229K
Chercheur UX
$124K
