Castleton Commodities International Salaires

Le salaire de Castleton Commodities International va de $55,275 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $177,131 pour un Analyste Financier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Castleton Commodities International. Dernière mise à jour : 10/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $120K
Assistant Administratif
$55.3K
Scientifique des Données
$124K

Analyste Financier
$177K
FAQ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Castleton Commodities International là Analyste Financier at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $177,131. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Castleton Commodities International là $122,188.

