La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez CarGurus va de $154K par year pour Software Engineer à $272K par year pour Principal Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $244K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CarGurus. Dernière mise à jour : 9/25/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez CarGurus, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)