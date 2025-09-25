Répertoire d'entreprises
CarGurus
CarGurus Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez CarGurus va de $126K à $179K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CarGurus. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

$143K - $169K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$126K$143K$169K$179K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez CarGurus, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)



FAQ

