CarGurus Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez CarGurus va de $126K à $179K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CarGurus. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne $143K - $169K United States Fourchette courante Fourchette possible $126K $143K $169K $179K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez CarGurus, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez CarGurus ?

