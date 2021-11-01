Répertoire des entreprises
Caption Health
Caption Health Salaires

La fourchette de salaires de Caption Health va de $129,848 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $186,563 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Caption Health. Dernière mise à jour : 8/13/2025

$160K

Analyste commercial
$130K
Chef de produit
$187K
Ingénieur logiciel
$164K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Caption Health est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $186,563. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Caption Health est de $164,175.

Autres ressources