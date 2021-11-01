Caption Health Salaires

La fourchette de salaires de Caption Health va de $129,848 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $186,563 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Caption Health . Dernière mise à jour : 8/13/2025