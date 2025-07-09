Captain Fresh Salaires

Le salaire de Captain Fresh va de $11,749 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $84,965 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Captain Fresh . Dernière mise à jour : 9/7/2025