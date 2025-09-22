Répertoire d'entreprises
Capital.com
Capital.com Manager Science des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Science des Données in Poland chez Capital.com va de PLN 146K à PLN 212K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital.com. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 167K - PLN 191K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 146KPLN 167KPLN 191KPLN 212K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Manager Science des Données soumissions chez Capital.com pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

Quels sont les niveaux de carrière chez Capital.com?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Science des Données chez Capital.com in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 212,343. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capital.com pour le poste Manager Science des Données in Poland est de PLN 145,761.

Autres ressources