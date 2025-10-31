Répertoire d'entreprises
Capital One
  • Salaires
  • Chercheur UX

  • Tous les salaires Chercheur UX

Capital One Chercheur UX Salaires

Le package de rémunération médian Chercheur UX in United States chez Capital One totalise $133K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
Capital One
UX Design Researcher
Richmond, VA
Total par an
$133K
Niveau
Senior Product Designer
Salaire de base
$125K
Stock (/yr)
$0
Prime
$8K
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
Options

Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Capital One in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $264,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capital One pour le poste Chercheur UX in United States est de $134,000.

Autres ressources