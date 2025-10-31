La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Capital One va de $221K par year pour Manager à $628K par year pour VP. Le package de rémunération médian in United States year totalise $325K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)