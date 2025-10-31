Répertoire d'entreprises
Capital One
  • Salaires
  • Analyste Cybersécurité

  • Tous les salaires Analyste Cybersécurité

Capital One Analyste Cybersécurité Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Cybersécurité chez Capital One totalise $165K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
Capital One
SR. Offensive Security Operator
Washington, DC
Total par an
$165K
Niveau
Principal
Salaire de base
$155K
Stock (/yr)
$0
Prime
$10K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
9 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
Options

Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Analyste Risques Technologiques

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Capital One s'élève à une rémunération totale annuelle de $336,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capital One pour le poste Analyste Cybersécurité est de $164,500.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Capital One

