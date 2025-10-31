La rémunération Chef de Produit in United States chez Capital One va de $111K par year pour Associate à $523K par year pour Vice President. Le package de rémunération médian in United States year totalise $191K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)