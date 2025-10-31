Répertoire d'entreprises
Capital One
Capital One Scientifique des Données Salaires

La rémunération Scientifique des Données in United States chez Capital One va de $136K par year pour Associate Data Scientist à $198K par year pour Lead Data Scientist. Le package de rémunération médian in United States year totalise $172K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
Senior Associate
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
Principal Associate
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
Options

Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



Titres inclus

Chercheur Quantitatif

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Capital One in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $213,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capital One pour le poste Scientifique des Données in United States est de $170,000.

Autres ressources