Capital One
Capital One Succès Client Salaires

La rémunération totale moyenne Succès Client in United States chez Capital One va de $153K à $209K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

$164K - $198K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$153K$164K$198K$209K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
Options

Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Succès Client chez Capital One in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $208,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capital One pour le poste Succès Client in United States est de $153,000.

