La rémunération Analyste Métier in United States chez Capital One va de $114K par year pour Associate Business Analyst à $212K par year pour Lead Business Analyst. Le package de rémunération médian in United States year totalise $119K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)