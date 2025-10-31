Répertoire d'entreprises
Capital One
Capital One Assistant Administratif Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capital One. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
Options

Chez Capital One, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez Capital One in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$103,188. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capital One pour le poste Assistant Administratif in Canada est de CA$72,680.

