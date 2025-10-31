Répertoire d'entreprises
Capita
Capita Service Client Salaires

La rémunération totale moyenne Service Client in United Kingdom chez Capita va de £24.9K à £34.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capita. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

£27K - £31.4K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£24.9K£27K£31.4K£34.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Capita?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez Capita in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £34,885. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Capita pour le poste Service Client in United Kingdom est de £24,918.

