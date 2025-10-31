Capita Directeur de Cabinet Salaires

La rémunération totale moyenne Directeur de Cabinet in India chez Capita va de ₹1.99M à ₹2.89M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Capita. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne ₹2.26M - ₹2.62M India Fourchette courante Fourchette possible ₹1.99M ₹2.26M ₹2.62M ₹2.89M Fourchette courante Fourchette possible

+ ₹5.03M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Quel est le calendrier d'acquisition chez Capita ?

