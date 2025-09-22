Répertoire d'entreprises
Canoo
Canoo Ingénieur Mécanique Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Mécanique in United States chez Canoo totalise $132K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Canoo. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Package Médian
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
Total par an
$132K
Niveau
Junior
Salaire de base
$112K
Stock (/yr)
$20K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
6 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Canoo?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Canoo, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Mécanique chez Canoo in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $321,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Canoo pour le poste Ingénieur Mécanique in United States est de $140,000.

Autres ressources