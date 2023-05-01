Canadian Solar Salaires

Le salaire de Canadian Solar va de $68,241 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $298,500 pour un Juridique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Canadian Solar . Dernière mise à jour : 9/11/2025