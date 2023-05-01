Canada Drives Salaires

La fourchette de salaires de Canada Drives va de $79,600 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $109,828 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Canada Drives . Dernière mise à jour : 8/12/2025