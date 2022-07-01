Répertoire d'entreprises
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salaires

Le salaire de Cambridge Mobile Telematics va de $136,315 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $245,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cambridge Mobile Telematics. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $140K
Chef de Produit
Median $208K
Scientifique des Données
Median $158K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $245K
Ingénieur Mécanique
$136K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Cambridge Mobile Telematics est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $245,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cambridge Mobile Telematics est de $158,000.

Autres ressources