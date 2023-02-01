Répertoire des entreprises
Cambridge Associates
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Cambridge Associates Salaires

La fourchette de salaires de Cambridge Associates va de $62,088 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $201,070 pour un Analyste commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cambridge Associates. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Analyste commercial
$201K
Analyste de données
$80.4K
Data Scientist
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analyste financier
$62.1K
Ingénieur logiciel
$86.8K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Cambridge Associates est Analyste commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,070. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Cambridge Associates est de $86,832.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Cambridge Associates

Entreprises connexes

  • Apple
  • Uber
  • Databricks
  • Flipkart
  • Netflix
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources