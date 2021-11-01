Cambia Health Solutions Salaires

Le salaire de Cambia Health Solutions va de $74,157 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $274,365 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cambia Health Solutions . Dernière mise à jour : 9/11/2025