Répertoire d'entreprises
Cambia Health Solutions
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Cambia Health Solutions Salaires

Le salaire de Cambia Health Solutions va de $74,157 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $274,365 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cambia Health Solutions. Dernière mise à jour : 9/11/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $112K
Comptable
$137K
Actuaire
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Analyste Business
$74.2K
Analyste de Données
$83.6K
Chef de Produit
$122K
Manager Ingénierie Logiciel
$274K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Cambia Health Solutions، Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $274,365 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Cambia Health Solutions برابر $122,385 است.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Cambia Health Solutions

Entreprises similaires

  • Kaiser Permanente
  • Battelle
  • Ascension
  • Highmark
  • Banner Health
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources